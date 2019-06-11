Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Binali Yıldırım ve rakibi Ekrem İmamoğlu arasında yapılması planlanan ortak yayın sonunda netleşti. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal ile CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ortak yayının yapılacağı İstanbul Lütfi Kırdar Kongre ve Sergi Sarayı’nda basın toplantısı düzenledi. Yapılan açıklamada iki adayın pazar günü ortak yayında bir araya geleceği belirtildi.

Mahir Ünal “Engin Altay Bey ile yürüttüğümüz çalışmalar tamamlanmıştır. Bugün çalışmaların neticesinde mutabık kaldığımız bir protokolü sizlerle paylaşacağız. Sayın Binali Yıldırım ve Ekrem İmamoğlu 16 Haziran 2019 Pazar günü, saat 21.00’de canlı yayında bir araya gelecekler. Canlı yayın herhangi bir kanalda değil tüm kanallarda yayınlanacak şekilde ortak yayınla gerçekleştirilecek. Canlı yayının moderatörlüğünü İsmail Küçükkaya yapacak” dedi.

Engin Altay ise “Eşit süre ve eşit soru ilkesi çerçevesinde bir tartışma programı gerçekleştirilecek. Canlı yayının teknik hizmetlerini AK Parti ve Cumhuriyet Halk Partisi tarafından görevlendirilmiş ortak bir teknik ekip gerçekleştirecek. Canlı yayın süresi boyunca bu uyduya verilecek, Türkiye’deki bütün yayın kuruluşları, sosyal medya, görsel medya dahil bu yayınları alıp servis edebilecek. Mahir Bey ile iki gündür yürüttüğümüz çalışmalar sonrasında altı maddelik bir mutabakat metni ortaya çıktı” diye konuştu.

Mahir Ünal, programın süresiyle ilgili soruya “Bunun inisiyatifini adaylara bıraktık. Moderatör adaylarla görüşerek eşit süre, eşit soru ilkesine bağlı kalarak moderatör ve adaylar bunu kendi aralarındaki müzakereleriyle belirleyecekler” diye cevap verdi. Ünal, moderatörün nasıl belirlendiği şeklindeki soruya karşılık ise şunları söyledi: Biz bu tartışmalara girmiyoruz. Sayın İsmail Küçükkaya’nın belirlenmesinde Sayın Engin Altay, Sayın Ekrem İmamoğlu ile ben de Sayın Binali Yıldırım ile müzakerelerde gerekli diplomasiyi sürdürüp ortak bir karar oluşturduk. Bu kararı da ortak metinde imza altına aldık.

“Parti liderlerinin bir katkısı oldu mu?” sorusuna Engin Altay “Parti genel başkanlarıyla süreçle ilgili bilgilendirme boyutunda görüşmeler yapıldı. Parti liderlerinin bizim yaptığımız her işe mutlaka katkısı vardır” diyerek cevaplandırdı.

BİNALİ YILDIRIM: PROJELERİ KONUŞACAĞIZ

İstanbul’u, geleceğini ve projelerini konuşacağız. Böylelikle 15 milyonun, doğrudan adaylardan ne düşündüklerini, projelerini, vaatlerini duyma fırsatı olacak. Ümit ederim, faydalı verimli bir yayın olur.

EKREM İMAMOĞLU: SÜRECİ SORGULAYACAĞIZ

Demokrasi sürecine katkı sunacağını düşündüğümüz için yaptığım bir çağrıydı. Bugün karşılık buldu. Çok mutluyum. İnşallah, İstanbul’u ve seçimle ilgili yaşanan süreci sorgulayacağımız güzel bir sohbet olur.