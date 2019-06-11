Gazipaşa Kültür Merkezi'nde gerçekleştirilen meclis toplantısına  CHP'li Belediye Başkanı Mehmet Ali Yılmaz ve meclis üyeleri katıldı.

Yılmaz'ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda, CHP'li meclis üyesi Ulaş Özgen'in gündem dışı olarak "Mülteci Suriyelilerin Gazipaşa plajlarına  alınmaması" başlıklı teklif maddesi oylamaya sunuldu.

Oylamada 12 üye kabul, 7 üye ret oyu verirken, Belediye Başkanı Yılmaz'ın da içinde bulunduğu 2 kişi çekimser oy kullandı. Bazı meclis üyeleri de  toplantıya katılmadı.

Kararın, daha önce Suriyeli sığınmacıların plajlarda turistleri ve  kentte yaşayan vatandaşları fotoğraflayarak ve kavga çıkartarak rahatsız  ettikleri gerekçesiyle alındığı belirtildi.

Belediye Başkanı Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, kentin  turistik bir yer olduğunu ve insan haklarına dikkat ederek böyle bir karar  alındığını ifade etti.

İnsan ve köken ayrımı yapmadan plajdaki insanları rahatsız eden herkes  için gereğinin yapıldığını belirten Yılmaz, "Suriyeli olmuş başka bir ülkenin  vatandaşı olmuş önemli değil. Ben vatandaşlığına, etnik kökenine veya mezhebine  bakarak ayrım yapmak taraftarı değilim. Doğru olmadığını düşünüyorum ama  insanların da rahatsız edilmesine göz yumulmaması lazım. Kim rahatsız ederse  etsin zabıtamız gerekeni yapacaktır." diye konuştu.

AK Parti Gazipaşa İlçe Başkanı Ali Doğan ise Suriyeli konusunun  dünyanın ana gündem konularından olduğunu ve bugün mecliste alınan kararı  üzüntüyle karşıladığını söyledi.

Suriyelilelerin ülkede misafir olduklarını ifade eden Doğan,  "Suriyeliler meselesi partimizin olmazsa olmaz derecesinde önem verdiği bir konu.  Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün komutanlığında savaştılar ve birlikte şehit  düştüler. Bunlar gerçekten Osmanlı bakiyesi ise bizim girdiğimiz plaja giremez  demek, etnik olarak ayrımcılık yapmak değilde nedir? Sadece Suriyeliler mi var bu  ülkede göçmen olarak? Afganistanlılar var, Iraklılar var, İranlılar var." dedi.

Doğan, gündem dışı maddeye AK Parti ve MHP'li üyeleri red oyu  kullandıkları için kutladığını aktardı.