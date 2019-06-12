Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 23 Haziran’da İstanbul’da gerçekleştirilecek yenileme seçimine ilişkin, takviye bütün tedbirlerin alındığını söyledi.

Bakan Soylu, Cağaloğlu’ndaki Ankara Caddesi’nde esnaf ziyareti gerçekleştirdi. Soylu, basın mensuplarının “Seçim çalışmaları nasıl gidiyor?” sorusu üzerine, “Soru cevap yapmaya alışkın değiliz, İstanbul’da çalışmaya alışkınız. Gayet iyi gidiyor. İstanbul Binali abiyle ve İstanbullu Binali Abi’yle hakikaten çok güzel bir buluşma yaşıyor. Bunu görüyoruz” şeklinde konuştu. Soylu, seçime yönelik çalışmalarını sürdürdüklerini ifade eden Soylu, şöyle konuştu:

Milliyetçi Hareket Partili kardeşlerimiz hakikaten İstanbul’un birçok yerinde çalışıyorlar. Bu arada tabii devlet işlerimizi de yapıyoruz. Şimdi yaklaşık dört beş saattir bir güvenlik toplantısından çıktım. İstanbul’a hakikaten İstanbullunun da hak ettiği ve sadece İstanbullunun değil İstanbul’a gelenlerin de hak ettiği bir 25 yıldan sonra bir beş seneyi daha İstanbullulardan istiyor ve bunu buluşturmak için de çaba sarf ediyoruz. Kendimizi, yapacaklarımızı anlatıyoruz. Ve inanıyorum ki İstanbullu bu beş seneyi bu anlayışa verecektir.”

Seçimlere katılacak her iki adayın katılacağı televizyon programına ilişkin soruya da Soylu “Hepimiz bekliyoruz” cevabını verdi.

Seçim güvenliğine ilişkin tedbirlerin alınıp alınmadığı sorusu üzerine de Soylu “Hepsi alındı. Tedbirlerimiz, takviye bütün tedbirlerimiz hazırdır. İstanbul huzur ve sükûn içerisinde bir seçime gidecek. Biz görevimizi layıkıyla yapmaya çalışıyoruz” diye konuştu.

VAZİFEM PKK’NIN SIZMASINA MÂNİ OLMAK

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bağcılar Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen “7 Bölge 7 Renk Kültür Sanat Festivali”nin açılışında ise CHP İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Ekrem İmamoğlu’na cevap verdi. Bakan Soylu, şunları kaydetti:

CHP’nin Büyükşehir Adayı diyor ki; ‘İçişleri Bakanı’nın İstanbul’da ne işi var... İçişleri Bakanı’nın görevini, Ankara’dan ibaret zannediyor. Benim görevim açık ve net. Doğu ve Güneydoğu’da nasıl PKK’nın varlığını oradan kaldırmak istiyorsak görevimiz İstanbul Büyükşehir Belediyesi Adayı üzerinden İstanbul’a PKK’nın sızmasını engellemektir. Ne yapıldı Beylikdüzü’nde kim duydu? Peri Markus’un heykeli yapıldı. Bir de Yaşam Vadisi yapıldı. Onun da yüzde 95’ini Yusuf Uzun yaptı. Orakçı başlattı. Yusuf Uzun devam etti bitirdi. Yüzde 5’inin çimini bu serdi.