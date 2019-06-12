Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Bağcılar Belediyesi'nin kiraz hasadı etkinliğine katıldı.

Bağcılar Belediyesi'nce oluşturulan nostalji bahçelerinden Kiraz Bahçesinde bu yıl 11. kez kiraz toplama etkinliği yapıldı.

Etkinliğe katılan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay ve vatandaşlar, bahçedeki kirazlardan topladı. Oktay, kirazları çocuklara ve basın mensuplarına ikram etti.

Bahçede gezen ve buradaki vatandaşlarla sohbet eden Oktay, bazı ailelerin sofralarına oturdu.

Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı, ilçenin huzur mekanı olduğunu söylediği nostalji bahçelerinin komşuluk ve kardeşlik ilişkilerini güçlendirdiğini dile getirdi.