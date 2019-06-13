Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Millet İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun ortaya attığı birçok iddia asılsız çıktı. ‘Duyum aldım’ diyerek sosyal medyadaki yalanlara sarılan İmamoğlu, şimdiye kadar defalarca açığa düştü.

İşte CHP adayı İmamoğlu peş peşe yalanlanan o açıklamaları ve iddiaların gerçekleri:

TRT HABER YAPMAMIŞ: Katıldığı canlı yayında TRT’nin Karadeniz’deki programlarını haber yapmadığını söyledi. TRT Haber Kanal Koordinatörü, kanalda çıkan haberi sosyal medya hesabından paylaşarak iddiayı çürüttü.

ÇAYCI SÜRGÜN YEMİŞ: “Bana çay getirdi diye İBB personelini Sultanbeyli’ye sürdüler” dedi. İBB “İddia tamamen asılsızdır. On sekiz gün boyunca Beylikdüzü Belediyesindeki personeli olan Coşkun Dilli kendisine hizmet etmiştir” diye açıklama yaptı.

YILDIRIM SORU İSTEMİŞ: İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünü üstleneceği tartışma programı hakkında konuşurken rakibi Binali Yıldırım’ın soruları önceden istediğini söyledi. Açıklamayı yalanlayan Küçükkaya, İmamoğlu’nun bu iddiaları nereden çıkardığını anlamadığını ifade etti.

HİÇ KAVGA ETMEMİŞ: Katıldığı televizyon programında “Hiç kavga etmedim ama hiç dayak da yemedim” dedi ama bir cenaze töreninde çekilmiş yüzünün kavga sebebiyle yara bere içinde olduğunu gösteren fotoğrafı çıktı.

DAVALIK OLMAMIŞ: Hakkında açılan herhangi bir dava olmadığını söyledi. Yapılan araştırmada Bakırköy Ağır Ceza Mahkemesinde ‘Nitelikli dolandırıcılık’ suçundan babasıyla yargılandığı ortaya çıktı. Hazırlanan iddianamede İmamoğlu’nun kamuya ait değeri 20 milyon TL olan yaklaşık 3 bin metrekarelik yeşil alanı usulsüz olarak projeye dahil edip villa alan vatandaşları dolandırdığı ileri sürüldü.

KAMERAMANLAR KOVULMUŞ: Konuk olduğu CNN Türk’te dört kameramanın kendisini çektiği için görevine son verildiğini iddia etti. Kanaldan yapılan açıklamada kameramanların işinin başında olduğu ifade edildi. İddiayı sunucu Ahmet Hakan da yalanladı.

GÖKSU PONTUSLU DEMİŞ: Esenler Belediye Başkanı Tevfik Göksu’nun bütün Trabzonlulara “Pontuslu” dediğini iddia etti. Ancak Göksu’nun böyle bir söz sarf etmediği video kayıtlarında ortaya çıktı. Katıldığı televizyon programında iddianın asılsız olduğu yüzüne vurulunca “Kapatalım bu konuyu” diyerek geçiştirmeye çalıştı.

TABLO İNDİRİLMİŞ: On sekiz günlük mazbatalı döneminin ardından makamının arkasına astırdığı Atatürk resminin kaldırıldığı söyledi. Kamera kayıtlarında tablonun kendi adamları tarafından indirilip götürüldüğü ortaya çıktı.

FOTOĞRAFI SİLİNMİŞ: Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesini ziyaret haberinin İBB internet sitesinden kaldırıldığını söyledi. Haberin sitede yayında olduğu belgesiyle ispatlandı.

GOOGLE KUMPAS KURMUŞ: İnternet arama motoru Google’a kendi ismi yazıldığında AK Parti’nin reklamının çıktığını söyledi. Ancak Google’a ismini yazanlar öyle bir şey göremedi.

GÖRMÜYOR BİLMİYORMUŞ: Yunan gazetesi kendisi hakkında “Pontuslu” diye manşet attı. “Haberim bile yok, kıytırık bir gazete” diye açıklama yaptı. İki gün sonra gazetenin muhabiriyle fotoğrafı çıktı. Muhabirin bir gün boyunca kendisini takip ettiği belirlendi.

RAKAMLAR YALANMIŞ: Bir televizyon kanalında Sayıştay’ın İBB’nin 753 milyon lira zarar raporu hazırladığını söyledi. Raporda gerçek rakamın 108 bin TL söz olduğu tespit edildi.

DEMİRTAŞ’I SEVİYORMUŞ: Mahalli seçimler öncesinde katıldığı bir programda HDP’li Selahattin Demirtaş’ı, hakkındaki suçlamaları ve istenen cezaları bilmediğini ifade etti. Seçimden sonra Demirtaş’ın çizgisini beğendiğini söyledi.