Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yeni askerlik sistemiyle ilgili olarak AK Parti Genel Merkezi’nde düzenlenen partisinin kapalı grup toplantısı öncesinde bir konuşma yaptı.

Güncel konulara ilişkin önemli mesajlar veren Erdoğan, özetle şunları söyledi:

Türkiye S-400 savunma sistemlerini, bakınız alacaktır demiyorum, almıştır. Biz bu işi bitirdik. İnşallah önümüzdeki ay da bu sistemin ülkemize teslimi yapılacaktır. Bu sistem bir taarruz sistemi değildir, bir savunma sistemidir. Ben ülkemi savunmak için gerekli tedbirleri almayacak mıyım, bunun için birilerine mi soracağım?

Tabii ki biz burada böyle bir savunma sistemi için Amerika’dan istedik mi, istedik. Sen verdin mi, vermedin. Ne dedin? ‘Kongre müsaade etmiyor’. Ve ardından S-400 gündeme geldi. Gayet uygun fiyatlarla ve üstelik bir de uygun fiyatlarla olmanın yanında ortak üretime de geçebilme imkanlarını, onun sözünü de almak suretiyle biz sözleşmemizi imzaladık. Şimdi inşallah kısa zamanda da geliyor. Bu konuda bizimle iş birliği yapmak isteyen herkese kapımız açık. Biz buna rağmen Trump’a da ‘Eğer siz de bize bu şartlarda verecekseniz, biz sizlerden de Patriot alırız’ dedik. Ama onlar bize kalkıp da buna benzer şartları ileri sürerek ‘evet’ diyemediler.

Türkiye F-35 uçaklarının sadece müşterisi değil, aynı zamanda üretim ortağı. Bugüne kadar bir milyar 250 milyon dolar biz ödeme yaptık. F-35 projesinden hiçbir akılcı ve haklı dayanağı olmayan gerekçelerle dışlanmamızın hesabını tüm platformlarda soracağız. Trump ile zaten ay sonu Japonya’da bir arada olacağız, orada görüşmemiz var.

Askerlikte devrim niteliğinde bir reformu hayata geçiriyoruz. TSK’da zafiyet iddialarının hiçbir temeli yok.

Suriye’de sınırlarımız boyunca oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu, Cerablus-Afrin hattında, Kuzey Irak sahasında nasıl kırdıysak Fırat’ın doğusunda da aynı şekilde paramparça edeceğiz.

Ankara’da da, İstanbul’da da seçimi biz kazandık. CHP adayı etrafında oluşturulan sahte imaj çemberi kırıldıkça İstanbul’a kimin temsil ehliyetine sahip olduğu daha iyi anlaşılıyor.

31 Mart’taki hırsızlıkların tekrarını önlemek için de özel bir hazırlık içindeyiz. Bireysel birtakım istisnalar dışında belediyecilik konusunda ülkemizin en kötü siciline sahip partisinin CHP olduğu gerçeği 31 Mart’ın ardından bir kez daha teyit edilmiştir.

Karşımızda AK Parti’yi ve şahsımızı devirmeden Türkiye ile ilgili planlarını hayata geçiremeyeceklerini gören küresel bir ittifak ve onlarla birlikte hareket eden yerel mankurtlar çetesi var.

Doğu Akdeniz’de Türkiye’nin ve Kıbrıs Türklerinin hakkını, hukukunu gözetmeyen hiçbir adımın atılmasına izin vermeyeceğiz. Bu konuda tüm seçenekler masamızda.