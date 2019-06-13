Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

YÜCEL KAYAOĞLU

23 Haziran’da İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı için yapılacak seçimler konusunda ilçe seçim kurulları tarafından YSK’ya çok sayıda başvuru yapıldı. Sandıklarda görev almak istemeyen memur üyelerden, oy torbalarının ilçe seçim kurullarında kim tarafından teslim alınacağına kadar birçok konuda YSK’dan görüş talep edildi. YSK, ilçe seçim kurullarından gelen bu başvuruları tek tek değerlendirerek cevap vermeye başladı. 23 Haziran günü sandıkların kapanmasından itibaren, oy sayısı, oy torbalarının teslimine kadar geçecek sürede atılacak bütün adımlar YSK’nın verdiği cevaplara göre belirleniyor.

SANDIĞA GELMEYENE HAPİS

Öte yandan, özellikle sandık kurullarındaki memur üyeler ile siyasi partilerin bildirdikleri üyeler konusunda YSK’nın verdiği cevaplar doğrultusunda hareket eden ilçe seçim kurulları, 23 Haziran seçimlerine ilişkin en küçük bir ayrıntıyı bile gözden kaçırmak istemiyor. İlçe seçim kurulları YSK’ya, görev almak istemeyen memurlarla ilgili de çok sayıda başvuru yaptı. YSK; sandık kurullarında görevlendirilecek memur üyelerin mazeretinin ancak ‘belgelendirilmesi’ durumunda kabul edilmesi gerektiği yönünde görüş bildirdi. 298 Sayılı Seçimlerin Temel Hükümleri Hakkındaki Kanun’da, mazeretini belgelendirmeden görev almayanlar veya seçim günü görevine gelmeyenlerle ilgili bir seneye kadar hapis cezası öngörülüyor.