Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Teklifin olağanüstü bir süreç varmış gibi algılandığına değinen Turan, “Askerlik Kanunu’muz 1927 tarihli. İhtiyaçlar, şartlar, güvenlik parametreleri değişti. Tüm paydaşlarla toplantı yapıldı. Herkesin ortak kanaatiyle bir kanun teklifi hazırlandı” dedi. Turan, tüm partilerin tekliflerini değerlendirmek istediklerini vurgulayarak, şunları söyledi: Olayı kanun çekiliyormuş, çekilmiyormuş, olağanüstü bir kriz varmış gibi kamuoyuna yansıtmak doğru olmaz. Asker Alma Kanunu Teklifi’mizin arkasındayız, görüşmeye devam edeceğiz. Genel kurulun takdiri her zaman baş tacıdır. Değişiklikler, revize edilme durumları olabilir ama kanun teklifinin çekilmesi mevzubahis değildir. Teklifin ortak bir uzlaşıyla, ortak kanun anlayışıyla geçmesini ümit ediyoruz. Öte yandan askere alma kanun teklifinde yeni bir gelişme yaşandı. Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar, TBMM’deki parti gruplarını bugün ziyaret edecek. Akar’ın, MHP grubu ile 15.00’te, İYİ Parti grubu ile 18.00’de görüşeceği öngörülüyor.