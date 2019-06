Türkiye Gazetesi

Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması Ödülleri ve Motosiklet Teslim Töreni'ne İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, İstanbul Valisi ve İBB Başkan Vekili Ali Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürü Celal Uzunkaya, Narkotik Suçlarla Daire Başkanı İbrahim Seydioğulları, İstanbul Emniyet Müdürü Mustafa Çalışkan’ın yanı sıra çok sayıda polis memuru katıldı.

“Öyle günler yaşadık ki 18 Avrupa ülkesinden fazla esrarı bir günde yakaladık”



Törende konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, "Temel adımlarımızdan birisi saha baskılarını artırmak oldu. Narkotimleri 81 ilde faaliyete geçirdik. Yıllık operasyon sayımızı sürekli olarak artırdık. 2017’de 118 bin operasyon yapıldı, geçen yıl bu sayı 147 binlere çıktı. Bu yılda şu anda 57 bin operasyon gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Bu yılın ilk beş ayı içerisinde en güncel rakamla uyuşturucudan tutuklu sayısı 10 bin 919 kişidir. Gözaltı sayısı da 81 bin 258 kişi olmuştur. Mesele sadece operasyon ve gözaltı sayısında değil mesele ne yakalandığıyla ilgilidir. Öyle günler yaşadık ki 18 Avrupa ülkesinden fazla esrarı bir günde yakaladık. Sadece bu yıl skunk dahil 33 buçuk ton esrar yakalandı. Bunun yanı sıra bin 62 kilo kokain, 5 milyon adet extacy ele geçirilmiştir. Yılbaşından bu yana yaklaşık 10 ton eroin yakalanmıştır’’ ifadelerini kullandı.

“Avrupa’daki uyuşturucu ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ını PKK’nın organize ettiğini herkes biliyor”



Avrupa ülkelerinin günün birinde PKK’ya yaptırım uygulama sebebinin uyuşturucu olacağını vurgulayan Bakan Soylu, "Uyuşturucu ticaretinin lojistik ve üretim imkanları arttığında maalesef sevkiyatlarında büyüklüğü artmaktadır. Eskiden gramla yakalanan ve haber olan uyuşturucu miktarları artık tonlarla ifade edilen miktarlarla gerçekleşiyor. Bu ticaret terörün doğrudan finansmanında kullanılıyor. PKK’nın ana gelir kaynağının uyuşturucu ticareti olduğu, Avrupa’daki uyuşturucu ticaretinin yaklaşık yüzde 90’ını da PKK’nın organize ettiğini herkes biliyor. Avrupa günün birinde ciddi ciddi PKK’ya bir şeyler yapmaya kalkışırsa, o günleri görürsek, bilin ki uyuşturucu yüzünden yapacaktır’’ şeklinde konuştu.

“Her yakaladığımız ton, kilo, gram, PKK’ya vurulan bir darbedir"



Yakalanan her gram uyuşturucunun PKK’ya vurulan bir darbe olduğunun altını çizen Bakan Soylu, "Geçen yıl PKK terör örgütüne 136 kişi katıldı. Biz 5 bin 506 kişinin katıldığı 2014 yılını da biliyoruz. Bunun büyük bölümü büyükşehirlerden. Bu başka bir tehlikenin kapısını açmaktadır. Doğu ve Güneydoğu Anadolu’da sahayı tam anlamıyla kontrol etmeye çalışırken, kendine fırsat bulamayanlar özellikle gençlerimizi, büyükşehirlerin kalabalıklığını ve yoğunluğunu dikkate alarak etkilemeye kandırmaya çalışmaktadır. Bu iklimi ve bu fırsatı oluşturmamak lazım geldiğini ifade etmek istiyorum. Bir taraftan bu fırsat ve bu iklim oluşturulurken, diğer taraftan da güvenlik kuvvetlerimizden cansiperane bir mücadele beklemek her halde biraz manidar olur. Bu toplumumuzun tamamının sorumluluğudur. Her birimizin sorumluluğudur. Terör örgütü PKK’nın en önemli gelir kaynaklarından bir tanesi uyuşturucudur. Ve her yakaladığımız uyuşturucu, her yakaladığımız ton, kilo, gram, PKK’ya vurulan bir darbedir’’ dedi.



İstanbul’da karakollarda Güven Masası oluşturarak 3 bin kadın polise görev vereceklerini aktaran Bakan Soylu, "Yepyeni adımlar atıyoruz. İstanbul’a Allah nasip ederse 30 tane daha polis merkezi amirliği, karakol, 2 de jandarma, toplam 32 tane daha artırıyoruz. Attığımız bir önemli adım daha var. O da Güven Masası. Karakollarımızda bir Güven Masası oluşturacağız. Buraya tüm Türkiye’ye yönelik 3 bin kadın polisimizi alacağız. Onları da iyi eğiteceğiz. Ve vatandaşımızı karakolumuza girdiği andan itibaren kadın polislerimizle ve onların yönlendirmeleriyle karşı karşıya kalacaklar. Onun için daha geçen gün mezun olan 2 bin 500 evladımızın 2 binini İstanbul’a verdik. Önümüzdeki günlerde Ağustos sonunda yaklaşık 3 bin ile bin 500 arası daha vereceğiz. Bu 3 bin kadın polisimizden, İstanbul’daki karakollarımıza vereceğiz. Bin 200 bekçi daha İstanbul’a vereceğiz. 55 bin rakamının üzerine çıkacağız inşallah” diyerek çalışmaların sürdüğünü belirtti. Konuşmaların ardından Uyuşturucu Madde Kullanımını Önleme Kısa Film Yarışması’nda dereceye giren Emrullah Özcan - Şefika Özcan, Ahmet Kazancı ve Harun Yaşar’a ödülleri İçişleri Bakanı Süleyman Soylu tarafından verildi. Ödül töreninin ardından İstanbul Emniyet Müdürlüğü kullanımına tahsis edilen 197 adet motosikletin teslimi gerçekleştirildi.