Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Karakoç “MHP’nin iktidar partisinin yanında duruşu körü körüne değil, İstanbul seçimleri sadece bir yerel seçim değil, bu açık ve net beka meselesi” dedi. Türkiye'nin yeni bir millî mücadele yürüttüğünü söyleyen Karakoç “Türkiye dara düştüğü zaman milliyetçiler ister istemez öne geçiyor. Tarihte bu hep böyle olmuştur. İyi mi ediyoruz, iyi ediyoruz. Biz hak yolunda, hakikat yolunda, Allah yolunda yürümeye devam ediyoruz. Bizim temsil ettiğimiz zihniyet; Cumhuriyetin 100. yılında Türkiye’nin en ağırlıklı görüşü olacak. Biz, Türkiye’nin sigortasıyız. ‘Cumhurbaşkanının arkasında durmak bizim için haysiyet meselesidir’ dedik ve sözümüzde durduk. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan çok çalışkan bir insan, günde 8 miting yapıyor, sabah Putin, öğle Trump, gece yarısı da Çin Devlet Başkanı ile görüşüyor. Ayrıca Türkiye, Dışişleri Bakanı, MİT Müşteşarı, eski Genelkurmay Başkanı ile diplomasiyi gayet iyi yönetiyor” ifadelerini kullandı. Milletlerin hayatında 10 yılın, 20 yılın önemi olmadığını belirten Karakoç, bir soru üzerine “Biz küçük hesapların peşine düşmeden, Türkiye’ye nefes aldırıyoruz. İttifakımız 2023’ten sonra da sürecek. Türkiye bölgesinde büyük güç olacak” açıklamasında bulundu.