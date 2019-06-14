Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

İl Jandarma Komutanlığı'nın, sorumluluk sahasında yaşayan vatandaşların can ve mal güvenliğini, emniyet ve asayişi sağlamak ile kaçakçılıkla mücadele kapsamında tüm personeli ile 24 saat aralıksız çalışmaya devam ettiği belirtildi. Bu kapsamda son 2 yıl içinde 6 bin 204 asayiş, bin 446 kaçakçılık ve 183'ü terör olmak üzere toplam 7 bin 833 olaya müdahale etti. Artırılan devriye miktarları ve vatandaşların yardımı ile meydana gelen olayların yüzde 99’u aydınlatılarak Türkiye geneli aydınlatma oranında Elazığ İl Jandarma Komutanlığı 4’üncü sırada yer aldı. Bir önceki döneme göre hırsızlık olaylarının aydınlatılması oranında yüzde 10 artış sağlandığı bildirildi.

27 bin 508 şüpheli yakalandı

2 yıllık çalışmalar kapsamında 9 milyon 61 bin 484 kişi sorgulanırken çeşitli suçlardan aranan 27 bin 508 şüpheli yakalandı. 4 milyon 993 bin 148 aracın sorgulandığı süreçte, 144 araç da ele geçirildi. Bu kapsamda İl Jandarma Komutanlığı şahıs sorgulama sayısı ve sorgu sonucu yakalama sıralamasında ülkede 3’üncü sıraya yükseldi.

11 organize suç örgütü çökertildi

Uyuşturucu madde ile mücadele kapsamında icra edilen operasyonlar 11 organize suç örgütü çökertilirken, 597 kilogram esrar, 278 gram metamfetamin, 175 gram eroin, 365 adet sentetik hap, 67 bin 798 kök kenevir bitkisi, 81 bin 588 paket gümrük kaçağı sigara, 18 bin 955 litre kaçak içki, 5 bin 30 litre kaçak akaryakıt ele geçirilirken, olaylara karışan 3 bin 71 şüpheli gözaltına alındı.

“14 terör örgütü etkisi hale getirildi”

Bölücü terör örgütü PKK'ya yönelik düzenlen operasyonlarda ise 14 terörist etkisiz hale getirilirken, terör örgütüne yardım ve yataklık yapan şahıslar ile çok sayıda silah ve malzemenin ele geçirildiği de öğrenildi.