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Bahar ve yaz operasyonlarında 14 terörist etkisiz hale getirildi
14.06.2019 - 11:51 | Son Güncelleme: 14.06.2019 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı,"Terörle mücadelede iç güvenlik operasyonları kapsamında; 10 bin 775 bahar ve yaz operasyonu planlanmış olup bin 720’si icra edilmiştir. Bu operasyonlarda; Van 6 (ölü), Şırnak 2 (ölü), Mardin 2 (ölü), Bingöl 2 (ölü), Hakkari 2 (sağ) 12’si ölü olmak üzere toplam 14 terörist etkisiz hale getirilmiştir.Terörle mücadele operasyonları kararlılıkla devam ettirilmektedir. "
Kaynak: İHA
Etiketler : terörist,etkisiz,içişleri bakanlığı,
630962 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/630962.aspx
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