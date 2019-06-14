Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Mardin Valiliğinden yapılan açıklamada, 11 Haziran'da İl Jandarma Komutanlığınca "Kılıç-139" özel birlik operasyonunun başlatıldığı ve 12 Haziran'da Nusaybin kırsal alanında yürütülen hava destekli operasyonda 2 teröristin etkisiz hale getirildiği anımsatıldı.

Operasyon kapsamında 13 Haziran'da bölgede yapılan aramalarda, 3 uzun namlulu silah, 2 el bombası, 2 tabanca, 22 şarjör, 208 mermi, 17 elektrikli fünye, güneş paneli, telsiz, ampermetre, gece görüş dürbünü, 4 pil, 2 radyo, 2 sırt çantası ile çok sayıda yaşam malzemesi ele geçirildiği bildirilen açıklamada, malzemelerin muhafaza altına alındığı kaydedildi. Açıklamada, bölge halkının desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak amacıyla il genelinde terörle mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlere kararlılıkla devam edileceği vurgulandı.