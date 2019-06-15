Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin, nice başarılar sizlerin olsun." ifadesini kullandı.