Oktay, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Hafta sonu Yükseköğretim Kurumları Sınavına girecek tüm öğrencilerimize başarılar diliyorum. Rabbim zihin açıklığı versin, nice başarılar sizlerin olsun." ifadesini kullandı.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Oktay'dan öğrencilere mesaj
15.06.2019 - 01:31 | Son Güncelleme: 15.06.2019 - 01:31
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Yükseköğretim Kurumları Sınavına (YKS) girecek öğrencilere başarılar diledi.
Etiketler : fuat oktay,sınav,
631074 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631074.aspx
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