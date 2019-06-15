Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Darbeci Kaya’nın gece boyunca ailesiyle yaptığı yazışmalarda 245 sanıklı darbe davasının seyrini değiştirecek bilgiler yer alıyor. Rapora göre Jandarma Genel Komutanlığı karargâhında darbe faaliyetlerine katılan Kaya, 15 Temmuz akşamı telefon rehberinde “Enok”, “Vahittt” ve “Annecimm” diye kayıtlı kişilerle mesajlaştı. Yazışmalarda, darbecilerin karargâhı işgali, kendilerinden olmayan subayları derdest etmeleri, polis ve sivil halka gözlerini kırpmadan ateş etmeleri ile Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın alıkonulmasına ilişkin bilgiler bulunuyor. Darbe girişiminin delilleri arasına giren yazışmalar, darbecilerin hâkim huzurunda, “Darbe girişimini bilmiyorduk, tatbikat için karargâha gittik” şeklindeki savunmalarını da çürüttü.

CEP TELEFONUYLA DARBECİLERİ YÖNLENDİRDİ

Rapora giren yazışmalara göre sanık Kaya, darbe girişiminin ilk saatlerinde “Enok” ismiyle kayıtlı kişiyle yaptığı yazışmalarda, ihanet girişimi için “Büyük gün” ifadesini kullandı ve buna ilişkin sevincini de gülücük emojileriyle dile getirdi. Darbe faaliyeti için karargâha geldiği anlaşılan Kaya, diğer asker arkadaşlarının da kışlaya gelmeleri için mesajlar attı. Bir süre sonra aynı arkadaşına, “Sen gelme bizimkiler seni de sivillerden sanır ateş...” mesajını atan Kaya, Jandarma Genel Komutanlığındaki darbecilerin sivil halka ateş ettiklerini açık şekilde yazdı. Karargâhtaki darbe karşıtı askerleri alıkoyduklarını belirten Kaya, “Artık geri dönüş yok Eno, ya herro ya merro.” mesajı göndererek kararlılığını bildirdi. “Annecimm” diye kayıtlı kişiyle mesajlaşan darbeci subay, ihanet sevincini ise “Her şey güzel olacak” mesajıyla kutladı.