Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Esenler 15 Temmuz Millet Bahçesi’nde konuşan Soylu, İmamoğlu’nun Ordu’da Vali’ye yaptığı hakareti hatırlatarak “İmamoğlu, ‘Böyle bir şey söylemedim, ben it demedim, basit dedim.’ diyor. Aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor” dedi.

Fatih Portakal’ın ana haber bültenini sunarken “İmamoğlu, ben bunu gördüm sen yanlış yaptın.” dediğini anlatan Soylu “İmamoğlu inkâr ediyor, aklımızla, duyduklarımızla alay ediyor. Fatih Portakal FOX TV’de, ‘Ben bunu gördüm, ben buraya tırnaklarımla geldim, sen bunu söyledin ama ben bunu RTÜK’ten dolayı yayınlayamam.’ dedi. Hâlâ neyin kavgasını yapıyorsunuz, hâlâ neyin yalanını ortaya koyuyorsunuz? Bir yalan makinesi ile karşı karşıyayız. Palavrası meydana çıktı. Allah’tan bu seçim oldu, ezkaza YSK seçimi tekrar etmeseydi İstanbul bir felaketle karşı karşıya kalacaktı. Sinirlerine hâkim olamayan, herkese hakaret eden bir anlayışla karşı karşıyayız. Hadi Canan’ı 23 Haziran’a kadar sakladın, ondan sonra devlete ‘seri katil’ diyen Canan’ı ne yapacaksınız? İnancımıza, dinimize hakaret eden...” diye konuştu.