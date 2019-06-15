Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Marmaris Halk Eğitimi Merkezi deposunda 52 yıl önce yapılmış hasır çanta bulundu. 4 yıl önce depo olarak kullanılan eski binanın yıkılmadan önce içindeki eşyaları araştıran görevliler hasır çantayla karşılaştı. Çantanın içinde 1967 yılı tarihli, merkez tarafından düzenlenen elişi kursuna katılan Marmarisli kadınların ve yaptıkları ürünlerin yer aldığı iki fotoğraf bulundu. Merkez görevlileri ivedilikle çantayı koruma altına aldı. Çantanın arpa, buğday saplarından yapıldığı tespit edildi. Marmaris Halk Eğitimi Merkezi görevlileri, tarihi çantayı düzenledikleri ‘Yılsonu Sergisi’nde’ görücüye çıkardı. Çantayı gören ziyaretçiler çantaya hayran kaldı. Çantanın günümüzde tercih edilen çanta modellerine çok benzediğini söyleyen Marmaris Halk Eğitimi Merkezi Müdür Yardımcısı Fatma Başar Odabaş, elişi çanta hakkında İHA’ya özel açıklamalarda bulundu.



Çantayı görenlerin ona hayran kaldığını belirten Odabaş, “Depo olarak kullanılan konteynırlarımız vardı. Daha sonra iki tane prefabrik bina yapılırken biz depoları boşaltmaya başladık. Depoları araştırırken 1967 yılında yapılmış bir hasır çantayla karşılaştık. Arpa, buğday saplarından yapılmış bir hasır çanta. 52 yıldır sağlamlığını hiçbir şekilde bozmamış. Bu çantayı yapan kursiyerlerimizin resimleri de çantanın içinde çıktı. Bu bizi çok etkiledi biz bu çantayı bulduğumuz 4 yıldan beri saklıyoruz. Çantayı bir tarihi eser olarak görüyoruz, geçmişimizi yansıtıyor. Bu çantanın iki tane özelliği var, bir tanesi doğal ürünlerden yapıldığı için sağlamlığı ve 52 iki yıldır muhafaza edilmiş olması. Diğer özelliği ise 52 yıl önce yapılan çantaların günümüzde moda olarak kullanılması. Baktığımızda gençlerin elinde omuz çantası olarak kullanılan hasır çantalar var, plaj çantası olarak kullanılan hasırlar var. Bu çantayı gören herkes hayran kalıyor. Çantayı kursiyerlerimizin ördüğünü sanıyorlar. Biz 52 yıllık bir çanta olduğunu söylediğimizde şaşkınlıkla bakıyorlar. İçine bakıyorlar, ipini inceliyorlar bu ne kadar güzelmiş diye” dedi.