Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dışişleri Bakanlığı, 15 Haziran 2019 tarihinde Kenya’nın Wajir Eyaletinde meydana gelen terör saldırısı sonucunda 8 polis memurunun hayatını kaybetmesi üzerine Kenya halkı ve Hükümetine başsağlığı dileklerinde bulundu. Bakanlıktan yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Kenya'nın Wajir eyaletinde meydana gelen terör saldırısında sekiz polis memurunun hayatını kaybettiği üzüntüyle öğrenilmiştir. Bu menfur saldırıyı şiddetle kınıyor, saldırıda hayatını kaybedenlerin yakınları ile Kenya halkı ve Hükümetine başsağlığı diliyoruz.”