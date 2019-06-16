Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım, İstanbul’a ve gündeme dair soruları cevapladı.

Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu'nun Ordu ziyaretinde valiye söylenen sözlerle ilgili açıklamalarda bulundu. Yıldırım: " Ekrem İmamoğlu'nun İstanbullulardan, milletten özür dilemesi gerekir. Çünkü millete yalan söylemiştir." dedi.

BİNALİ YILDIRIM: İMAMOĞLU MİLLETE YALAN SÖYLEMİŞTİR

En yakın arkadaşı Fatih Portakal bile yayınında dedi ki, 'Bu Ordu işi olmamıştır, yanlış olmuştur, bizde görüntüler var, RTÜK'e takılacağız diye yayınlamıyoruz' dedi. Bence Ekrem Bey özür dileseydi. Aslında şimdi validen özür dilemesi gerekir demiştim. Şimdi başka bir şey diyorum, İstanbullulardan, milletten özür dilemesi gerekir. Çünkü millete yalan söylemiştir.