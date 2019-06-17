Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

Teröristlerin TBMM’ye girmeye çalıştıkları gün İstanbul’dan Ankara’ya otobüsle geldikleri belirlendi. Şüphelilerin HTS (telefon) kayıtlarını da inceleyen savcılık dikkat çeken bir ayrıntıya da ulaştı. Şüphelilerin saldırı öncesinde yeni bir telefon hattı aldığı tespit edildi. Telefon hatlarının incelemesinin devam ettiği öğrenildi. Soruşturmada şüphelilerin örgütsel bağlantıları da derinleştirildi. Şüphelilerin İstanbul Adalet Sarayı’nda Savcı Mehmet Selim Kiraz’ın şehit edilmesinde görev alan örgüt hücresinden olduğu ayrıntılarına ulaşıldı.