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Milli Savunma Bakanlığı'ndan açıklama
17.06.2019 - 10:15 | Son Güncelleme: 17.06.2019 - 10:17
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı:"Türkiye ve Yunanistan Savunma Bakanlıkları heyetleri arasında, Güven Arttırıcı Önlemler başta olmak üzere Ege Denizi’nde işbirliğini geliştirmek maksadıyla icra edilen görüşmelerin ikincisi 17-21 Haziran 2019’da Ankara’da gerçekleştirilecektir." dedi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanlığı,
631465 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631465.aspx
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