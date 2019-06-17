Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın yurt genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.
Muhammed Mursi için gıyabi cenaze namazı kılınacak
17.06.2019 - 22:22 | Son Güncelleme: 17.06.2019 - 22:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Diyanet İşleri Başkanlığınca, Muhammed Mursi'nin vefatı nedeniyle yarın yurt genelindeki merkezi camilerde gıyabi cenaze namazı kıldırılacak.
Kaynak: AA
Etiketler : Muhammed Mursi,story_,
631562 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631562.aspx
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