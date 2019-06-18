Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türkiye, AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Adayı Binali Yıldırım ile CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’nun canlı yayın karşılaşmasını konuşuyor. Ekrem İmamoğlu, canlı yayında YSK’ya itiraz, veri kopyalama ve valiye hakaretle ilgili soruları geçiştirmesi cevaptan sayıldı.

Ordu Valisine küfreden İmamoğlu, “Ben ne söylediğimi biliyorum. ‘Basitleşmiştir’ demek hakaret etmekse dedim” diyerek inkar yolunu seçti. Ortaya çıkan görüntüler İmamoğlu’nu açığa düşürdü. Kayıtlarda CHP adayını net bir şekilde vali için “it” dediği belirlendi. Ancak program sunucusu İsmail Küçükkaya, kendi kanalının da çektiği ses kayıtlarını hatırlatmadı ve olayı geçiştirdi.

DOKUZ DEDİ İKİ TANE ÇIKTI

Programda “Ben yalan konuşmam” diyen İmamoğlu’nun başka ifadeleri de asılsız çıktı. Kazanırsa İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne ait sosyal tesisleri içkili hale getireceği yönündeki söylentilere sert çıkan CHP adayı “Beylikdüzü’nde 9 tane sosyal tesis açtım. Bir tanesinde alkol var mı?” diye sordu. Beylikdüzü Belediyesi’nin internet sitesinde sosyal tesis sayısının 9 değil, 5 olduğu, bunlardan ikisinin cafe birinin lokal olarak işletildiği belirlendi. Listede yer alan Yakuplu Sosyal Tesisinin İmamoğlu’ndan önce açıldığı ortaya çıktı.

‘OY FARKI’ ÇARPITMASI

CHP adayı Ekrem İmamoğlu, tartışma programında 31 Mart’tan sonra rakibi Binali Yıldırım ile arasındaki oy farkının 24 bin 57 olduğunu söyledi. Oysa İmamoğlu, seçimden sonra bu rakamın 29 bin 408 olduğunu açıklamış, aradaki fark 13 bine kadar düşmüştü. CHP adayı, Binali Yıldırım’ın oylarının nasıl kendi hanesine yazıldığını izah edemedi. İmamoğlu “AK Partililerin ‘Yeniden sayım talep ettik, CHP istemedi’ şeklindeki yorum yanlış” diye konuştu. Oysa CHP, sayımın yapılmaması için İl Seçim Kurulu’na başvurmuş, kurul da kabul etmişti.

SAYIŞTAY RAPORU SAHTE

Ekrem İmamoğlu, 2018 Sayıştay raporu olduğunu söyledi ve belediyenin 753 milyon lira zarar ettiğini gösteren bazı belgeler gösterdi. Binali Yıldırım “Raporu görmedim” dedi. CHP’liler Yıldırım’ın görmediği rapor hakkında beyanatta bulunduğu eleştirisini yöneltti. Ama raporun sahte olduğu belirlendi. Sayıştay 2018 raporunun henüz tamamlanmadığını açıkladı. 25 Mayıs tarihli açıklamada “2019 yılına ilişkin denetim süreci başlamamış. 2018 denetimleri ise henüz sonuçlanmamış olup bu yıla ilişkin raporlama süreci devam etmektedir. Geçmiş yıllara ilişkin haberlerle yer aldığı şekliyle bir tespit bulunmamaktadır” denildi.

VERİLERİ NEDEN KOPYALADIN

Yıldırım, İmamoğlu’na neden belediyenin verilerini kopyalattığını sordu. CHP adayı “Kopyalama değil, basit bir yedekleme. Bilgiler İBB’de muhafaza edilecekti” diyerek kendini savunmaya çalıştı. Bunun üzerine Yıldırım “İstanbul’un verilerinin güvenlik için zaten yedeği alınıyor. İstediğin zaman istediğin bilgiyi maiyetindekiler alır getirir” cevabını verdi.

İmamoğlu’nun kopyalama girişiminin sebebi hâlâ anlaşılamadı.

CHP adayı, gençlere burs vereceğini söyledi. Binali Yıldırım “CHP konuyu Anayasa Mahkemesine götürdü ve belediyelerin burs vermesi imkansız hale geldi” dedi. İmamoğlu’nun kendi partisinin yasaklattığı bir şeyi nasıl vaat olarak sunabildiği merak konusu oldu.