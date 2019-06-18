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İçişleri Bakanlığı: '600 bin TL ödülle turuncu listede aranan terörist etkisiz hale getirildi'
18.06.2019 - 12:26 | Son Güncelleme: 18.06.2019 - 12:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı:"İç güvenlik operasyonları kapsamında; 16.06.2019 tarihinde Bitlis İl Jandarma Komutanlığı’nca Bitlis-Merkez İlçe Doğruyol köyü kırsalında ölü olarak ele geçirilen terör örgütü mensubunun Terörden Arananlar Listesi’nde 600 bin TL ödülle turuncu kategoride yer alan sözde Sason sorumlusu Eren Karker kod adlı Ünal Dinar olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu teröristin, 2014 yılında Çeltikli Bitlis yolunun kesilmesi ve Güvenlik Korucusu Nihat Çaprak'ın kaçırılarak şehit edilmesi olayının faillerinden biri olduğu belirlenmiştir. Ayrıca bugün Bitlis-Merkez ilçe Yenice köyü kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen ”Şehit J.Onb. Hakan IŞIK 2019-60 Operasyonu” kapsamında 1 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Kaynak: İHA
Etiketler : içişleri bakanlığı,terörist,turuncu liste,
631668 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631668.aspx
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