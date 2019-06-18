MSB açıkladı! Terör hedefleri vuruldu
18.06.2019 - 13:12 | Son Güncelleme: 18.06.2019 - 13:13
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı'ndan gelen açıklamada, ''Hakurk bölgesinde başarıyla devam eden Pençe Harekâtı ile koordineli olarak, Kandil, Hakurk, Haftanin ve Avaşin-Basyan bölgelerine icra edilen hava harekâtları neticesinde bölücü terör örgütü tarafından silah mevzii, sığınak ve barınak olarak kullanılan hedefler vuruldu.'' denildi.
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