Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün vefat haberini aldığımız Muhammed Mursi için bugün İstanbul Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ben de Şehit Mursi kardeşimin gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğim." ifadelerini kullandı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Mursi'nin gıyabi cenaze namazına katılacak
18.06.2019 - 14:19 | Son Güncelleme: 18.06.2019 - 14:28
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Muhammed Mursi için Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip kılınacak gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğini bildirdi.
Etiketler : cumhurbaşkanı,erdoğan,muhammed mursi,
631685 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631685.aspx
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