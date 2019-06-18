Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Dün vefat haberini aldığımız Muhammed Mursi için bugün İstanbul Fatih Camisi'nde ikindi namazına müteakip gıyabi cenaze namazı kılınacak. Ben de Şehit Mursi kardeşimin gıyabi cenaze namazına iştirak edeceğim." ifadelerini kullandı.