Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Haber Merkezi ANKARA

ABD’nin Türkiye’ye gönderdiği ve Ankara’nın tepkisine yol açan S-400 mektubuna Millî Savuma Bakanlığından cevabi bir mektupla karşılık verildi. Mektupta, ABD Savunma Bakan Vekili Patrick Shanahan, Millî Savunma Bakanı Hulûsi Akar’a gönderdiği mektuptaki üsluptan duyulan rahatsızlık yeniden dile getirilirken, karşılıklı saygı ve diyalog vurgusu yapıldı.

ABD Savunma Bakan Vekili Shanahan, 6 Haziran’da Bakan Akar’a iki ülke arasındaki savunma ve güvenlik konularını kapsayan bir mektup göndermişti. Mevcut sorunlara stratejik ortaklık çerçevesinde ve kapsamlı güvenlik iş birliğini muhafaza edecek şekilde bir çözüm bulunması yönünde beklentinin dile getirildiği mektupta, görüşmelere devam edilmesinin önemi ifade edilmişti. Mektupta, 31 Temmuz’a kadar Türkiye’nin Rusya’dan alacağı S-400 hava savunma sisteminden vazgeçmemesi durumunda pilotların eğitimlerinin sonlandırılacağı ve Türkiye’nin F-35 programından çıkartılacağı belirtmişti. Shanahan’ın tehdit dolu mektubu sonrasında ABD’de Türk pilotlarının eğitimi durdurulmuştu. ABD’nin mektubunda ayrıca Türkiye’ye CAATSA yaptırımlarını uygulamak konusunda güçlü bir kararlılığı olduğu tehdidi yer almıştı.

DİYALOG VURGUSU YAPILDI

Mektupta kullanılan üslup Ankara tarafından eleştirilirken, dün Millî Savunma Bakanlığı söz konusu mektuba cevabi mektup gönderdi. Bakanlıktan yapılan açıklamada “Mektupta müttefiklik ruhuna uygun olmayan üslup ve yaklaşımdan duyulan rahatsızlık yeniden vurgulanmış, bilinen görüşlerimiz ve önerilerimiz detaylı olarak aktarılmıştır. Karşılıklı saygı ve dostluğa dayalı bir şekilde diyaloğun sürdürülmesinin ve sorunlara uygun bir çözüm bulunmasına yönelik çalışmalara devam edilmesinin önemi ifade edilmiştir” denildi.

NATO ZİRVESİNDE GÖRÜŞEBİLİRLER

Mektup geriliminin ardından NATO Avrupa Müttefik Kuvvetler Hava Komutanı Tod Wolters de her iki bakanın diyaloğa devam ettiğini açıkladı. Wolters “F-35 ve S-400 hava sistemleri birlikte konuşlanamaz. Biliyorum ki detaylar hakkında Akar ve Shanahan arasında diyalog devam edecek. Doğruyu söylemek gerekirse gelecek hafta Belçika’nın başşehri Brüksel’deki bakanların katılacağı NATO toplantısında Shanahan ve Akar’ın görüşme imkânı olabilir” dedi.