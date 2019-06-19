Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Dün Ankara’nın Kahramankazan ilçesine ulaşan işçiler, sekizinci günü geride bırakırken, üyeleri baskıyla sendikalarından istifa ettirilen Bem-Bir-Sen de zorbalığı yargıya taşıdı. Bem-Bir-Sen, CHP’li Bolu, Bilecik, Bozüyük, Eskişehir Odunpazarı, İstanbul Esenyurt ve Kırşehir belediyeleri hakkında suç duyurusunda bulundu. Bem-Bir-Sen Genel Başkanı Levent Uslu, Ankara Adliyesi önünde yaptığı açıklamada, yerel seçimlerde CHP ve HDP’ye geçen belediyelerde Bem-Bir-Sen üyelerine yönelik sendikal baskılar yapıldığını belirtti. Üyelerinin istifaya zorlandığını, sendika yöneticilerinin yasaya aykırı biçimde sürgün edildiğini anlatan Uslu, şöyle konuştu: Çok kısa sürede yaşanan belediye emekçilerinin sendikalarından tehdit ve şantajla istifaya zorlanması, yandaş sendikalara geçmeleri için tehdit edilmesi, sürgünlerin yaşanması, sendikal faaliyetlerin engellenmesi gibi baskılar adeta bir kıyıma dönüştürülmüş ve sendikal tarihte karanlık günler olarak yerini almıştır. Uslu, 7 bin üyelerinin istifa ettirildiğini, yüze yakın sendika yöneticisinin sürgün edildiğini, sözleşmeli personel olan 53 üyenin de işten atıldığını kaydetti.