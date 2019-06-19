Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım ile CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kozlarını paylaştığı açık oturumdan iki gün önce moderatör İsmail Küçükkaya’nın CHP’li aday ile buluştuğu ortaya çıktı. “Binali Yıldırım’ın soruları istediği yönünde duyum aldım” diyerek algı oluşturmaya çalışan İmamoğlu’nun asıl kendisinin Küçükkaya’ya soru telkininde bulunduğu belirlendi.

FORMAT BAHANE

Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun’un anlattığına göre, çarşamba akşamı Küçükkaya CHP’li adayın danışmanlarını aradı ve görüşme talebinde bulundu. Kendisine Taksim’deki The Marmara Otelinde ertesi gün basın toplantısı olduğu, buraya gelebileceği söylendi. Küçükkaya denilen saatte orada oldu. Görüşmede Ekrem İmamoğlu ile danışmanları Murat Ongun, Necati Özkan ve Şükrü Küçükşahin yer aldı. Küçükkaya formatın nasıl olacağını anlattı, Binali Yıldırım ile de görüşeceğini ve bir değişiklik olursa CHP’lileri bilgilendireceğini belirtti. Ancak bilgi vermedi. Ongun bunun üzerine cumartesi günü moderatörü aradı. Küçükkaya, AK Parti’nin adayı ile de görüştüğünü, Binali Yıldırım’ın “Neyi, nasıl sorarsan sor; sana güveniyoruz” dediğini söyledi.

NİYE BİZİ ARAMADIN?

Oteldeki görüşme, cumartesi günü ifşa oldu. Binali Yıldırım’ın danışmanı Ömer Sertbaş, görüşmenin duyumunu alınca cumartesi günü gece Küçükkaya’yı aradı. Sertbaş o diyalogu şöyle anlattı: Bana görüşmeyi İmamoğlu’nun danışmanıyla yaptığını ifade etti. İmamoğlu ile yüz yüze görüştüğünü söylemedi. ‘Telefonla görüştüm’ dedi. Ben de ‘Madem İmamoğlu ile görüştün niye Binali Bey ile görüşmedin’ diye sordum. Bunun üzerine kendisi Binali Bey ile dört beş dakikalık bir telefon görüşmesi yaptı. Maderatörlük için ismi açıklandıktan sonra ‘hayırlı olsun’ görüşmesi gerçekleştirmişti. Başka bir görüşme de olmamıştı.

ÇELİŞKİLİ İFADELER

Zor duruma düşen İsmail Küçükkaya açıklama yapmak zorunda kaldı. Moderatör “The Marmara Oteline gittim. İmamoğlu’nun üç danışmanı vardı. Ekrem İmamoğlu ile üç dakika görüştüm. Ekrem Bey’e “Binali Yıldırım ile görüştüm. Buraya gelişimin amacı sizi bilgilendirmek. Binali Bey, hiçbir kısıtlama olmadığını her şeyi sorabileceğimi söyledi” dedim. Ekrem Bey “Hiç bir kısıtlama, beklentim yok” dedi. O sırada sesi kısıktı. Bir tek cümle söyledim: Bir beklentiniz var mı dedim, yok dedi. Sonra Binali Yıldırım ile ikinci bir telefon görüşmesi daha yapmak istedim” diye konuştu. Oysa Küçükkaya, danışman Sertbaş telefon edene kadar Yıldırım’ı aramadı.

BASKI MI YAPILDI

İsmail Küçükkaya, The Marmara Otelindeki görüşmede, İmamoğlu’nun danışmanlarının kendisine baskı yaptığını da açıkladı. Küçükkaya “İmamoğlu’nun danışmanlarıyla haraketli bir tartışmamız oldu. Yıldırım’ın soruları istendiği iddiasının doğru olmadığını söyledim. Ekrem İmamoğlu’nun danışmanı Murat Ongun, açıklamamın kendilerini zor duruma düşürdüğünü ifade etti. “Sözlerin sanki Ekrem İmamoğlu’nu yalanlamış gibi algılandı” dedi. Ben aslında Ekrem İmamoğlu’nu yalanlamamıştım. Hiç kimseye soru vermediğimi söyledim” şeklinde konuştu.

OTURDUK KONUŞTUK

Habertürk’e mülakat veren Ekrem İmamoğlu oteldeki görüşmeyi doğruladı. CHP adayı “Oturduk, konuştuk. ‘İstanbul konuşulmalı, tamam ama İstanbul’da ikinci seçime niçin gidildiği de konuşulmalı. Bu en önemli mesele’ dedim. Niye bu ülke üç ay daha seçimle boğuşuyor? Bunu millete anlatmamız gerektiği konusunda talebimi ilettim” diye konuştu.

OTELDE BİRLİKTE DERS ÇALIŞMIŞLAR

AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Ali Özkaya: Oyları çaldıkları gibi soruları da çalmışlar. Soruları çalmak yetmemiş soru soranı da çalmışlar. Daha önce Yıldırım’ın soruları aldığı iddia edilmişti. Şimdi görüyoruz ki Ekrem İmamoğlu’nun danışmanları ile birlikte oturmuşlar, otele kapanmışlar. Birlikte ders çalışmışlar. Buna uygun tablolar hazırlamışlar.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız: Binali Yıldırım’ın danışmanı Küçükkaya için ‘Bizi aramadı, biz onu aradık’ dedi. Bunu etik bulmadım. Zaten son derece başarısız yönetti. Hakkı da değildi. Devlet Bey öngörüsü yüksek bir insandır. Seyretmemekle hiçbir şey kaybetmedi.

MHP Genel Başkan Yardımcısı Yaşar Yıldırım: İsmail Küçükkaya’dan bir şey beklenmiyordu. Baştan sona kadar CHP’nin adayını parlattı. O yüzden yaşanan durum anormal değil. Küçükkaya bunu yapar mı, yapar.

MHP MYK üyesi Nevzat Ünlütürk : Bu görüntü bizi şaşırtmadı. Çünkü İsmail Küçükkaya ve İmamoğlu’nun aralarında ilişki olduğunu zaten düşünüyorduk. Programın ne kadar yanlı olduğu da ortaya çıktı.

Avukat Cüneyt Toraman: Otelde buluşmuşlar. Çünkü kendilerine çok güveniyorlar. Hiç kimse bunları eleştirmeyeceği için göstere göstere yapıyorlar. Bu görüşmeyi telefonla da yapabilirdi. Bunun ortaya çıkarmaya da gerek yok. Moderatör soru soruyor İmamoğlu hemen tabloyu çıkarıyor. Bir de programın sonunda ‘Beğendiniz mi?’ diye soruyor. Yani ‘Taraflı davrandığım fark edildi mi?’ imasında bulunuyor. Demokratik ülkelerde sokağa böyleleri sokağa çıkamaz.