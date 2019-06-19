Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

∂ Her şeyin açık ve şeffaf ilerlediğini iddia eden Küçükkaya, CHP adayı ile kapalı kapılar ardında gerçekleşen görüşmeyi kamuoyundan neden gizledi?

∂ Ekrem İmamoğlu’nun ayağına giden Küçükkaya’nın, Binali Yıldırım’ı telefonla araması hakkaniyetli mi?

∂ Binali Yıldırım’ın danışmanı “İmamoğlu ile görüşüyorsun, bizi niye aramıyorsun” diye arayıp uyarmasa Küçükkaya, AK Parti adayını aramayacak mıydı?

∂ Binali Yıldırım, Ekrem İmamoğlu ile otelde yüz yüze görüşme yapıldığını, ancak kendisiyle sadece telefonda görüşüldüğünü biliyor muydu?

∂ Görüşme niye iki tarafın hazır bulunduğu bir ortamda yapılmadı? Küçükkaya’nın farklı ajandası mı vardı? Zan altında kalacağını bilmiyor muydu?

∂ Bir sunucunun, tarihî bir program öncesinde tartışmacılarla görüşmesi ve onlara konu başlıkları vermesi normal mi?

∂ Gazeteciliğiyle övünen Küçükkaya, İmamoğlu’nun danışmanlarının “Bizi zor duruma düşürdün” diye kendisine baskı kurma cüretinde bulunmasını nasıl değerlendiriyor?

∂ Küçükkaya yüz yüze görüşmenin 2-3 dakika sürdüğünü iddia etmişti. İmamoğlu ise TRT’nin canlı yayınında otel odasındaki görüşmenin 15-20 dakika sürdüğünü söyledi. Hangisi doğru? Yoksa ikisi de mi yanlış?

∂ Sunucu üç konu başlığı söylediğini ifade etti. Bu üç soru başlığıyla sınırlı kalındı mı, konular Binali Yıldırım ve ekibine verildi mi?

∂ Binali Yıldırım’ın danışmanı Ömer Sertbaş “Küçükkaya’yı ben aradım” dedi. Küçükkaya ise kendisinin aradığını ifade etti. Kim doğru söylüyor?

∂ İmamoğlu’nun programda her soruya hazırlıklı çıkması, yayın sırasında soru bitmeden grafikler ortaya koyması tesadüf mü?

∂ Moderatörün seçime itiraz ve oy farkıyla ilgili konularda Yıldırım’ı konuşturmaması normal miydi?

∂ Adliyede sayıma itiraz başvurusu görüntülerinin ve VIP’teki küfrün kayıtlarının ortaya çıkmasına rağmen Küçükkaya, bunları niye Ekrem İmamoğlu’na hatırlatmadı.

∂ Program sonunda Küçükkaya’nın Yıldırım’a ‘tarafsızlığını’ zoraki tescil ettirme gayreti ‘skandal görüşmenin ortaya çıkması’ ihtimaline karşı alınmış bir tedbir miydi?

∂ Skandalın ortaya çıktığı önceki akşamki Habertürk yayınında konunun daha fazla irdelenmesi gerekirken, apar topar tartışmanın kapatılması ve reklama gidilmesi bir talimatla mı yapıldı? Program moderatörü Didem Aslan Yılmaz’ın, mevzuyu kapatıp reklama gitmeden önce canlı yayında yazıştığı kişi kimdi? CHP adayının köşeye sıkıştığı konularda TV kanallarına ve moderatörlere baskı mı yapılıyor?

∂ Bu gizli yüz yüze görüşme Binali Yıldırım ve ekibi ile yapılsa Ekrem İmamoğlu görüşmeyi moderatör tarafından bilgilendirilmeden başka kaynaklardan duysa ne düşünürdü? Böyle bir skandal, görüşmeden dört, adaylar için hayati nitelikteki programdan bir gün sonra kamuoyuna yansısa CHP bu hadiseyi nasıl yorumlardı?

∂ Programda 31 Mart gecesi (seçim sonucuna hiçbir şekilde etki etmeyen) AA’nın veri kesintisi üzerinde ısrarla durulurken, seçim sonucunu doğrudan etkileyen oy hırsızlığı belgelerinin hiç sorulmaması önceden planlı mıdır?