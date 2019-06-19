Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamada “Sayıştay raporlarında, iddia edildiği gibi İBB tarafından bazı sivil toplum kuruluşlarına yardım yapıldığına ilişkin herhangi bir değerlendirme bulunmamaktadır. İddialara konu olan raporlarda yer alan hususların hiçbiri, mevzuatta öngörülen ‘kamu zararı’ veya ‘usulsüzlük’ unsurlarını taşımadığı için yargılamaya esas ayrı bir rapor düzenlenmemiştir. Kamu zararına neden olunduğu algısı doğuracak şekilde usulsüzlük / yolsuzluk değerlendirmesi yapılması maksatlı ve gerçeklerle bağdaşmamaktadır” denildi.

Bu arada bir yalanlama da Ordu Valiliği’nden geldi. Valilik Ekrem İmamoğlu’nun, Vali Seddar Yavuz’un Ordu-Giresun Havalimanı’nda VIP kriziyle ilgili kendisine tuzak kurduğu yönündeki ifadelerin gerçeği yansıtmadığı belirtildi. Gerçeği saptırarak, yapılan çirkin davranış ve söylemlere kılıf uydurulmaya çalışıldığı ifade edilen açıklamada “Ekrem İmamoğlu ile diğer milletvekillerine rical listesinde bulunmadıklarından dolayı VIP salonunu kullanamayacakları, o gün görevli olan İl Emniyet Müdür Yardımcıları G.B, Şube Müdürü H.A, Havalimanı Şube Müdür Vekili S.A. ve havalimanı güvenlik amirleri tarafından büyük bir nezaket ve üslup içerisinde, heyet havalimanına gelmeden önce ve geldiği esnada defaten ifade edilmiştir. Bu durum imza altına alınan tutanakla da sabittir. Kadim devlet geleneğimizde vatandaşa tuzak kurma gibi bir davranış söz konusu olamaz” ifadesi kullanıldı.