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Bakan Selçuk'tan sel felaketi ile ilgili açıklama
19.06.2019 - 11:20 | Son Güncelleme: 19.06.2019 - 11:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Sel felaketinde hayatını kaybeden vatandaşların arama çalışmaları devam etmekte. Kriz merkezimizde gerekli koordinasyonumuzu sağlıyoruz. Bakanlık personelimiz sahada. İhtiyaç analizleri sonrası gerekli desteği ailelere sağlayacağız” dedi.
Etiketler : bakan selçuk,sel felaketi,açıklama,
631836 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631836.aspx
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