Çamlıktepe'de bir açıklama yapan Bakan Süleyman Soylu, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 4'e yükseldiğini, bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldığını ve 6 kişinin arama çalışmalarının ise sürdüğünü söyledi.
Soylu: 'Sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 4'e yükseldi'
19.06.2019 - 11:24 | Son Güncelleme: 19.06.2019 - 12:22
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Trabzon’un Araklı ilçesi Çamlıktepe mahallesinde dün meydana gelen 3 kişinin ölümü, 7 kişinin kaybolması, 4 kişinin de yaralanması ile sonuçlanan selin ardından İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli afet bölgesine gelerek incelemelerde bulundu.
Etiketler : soylu,sel felaketi,vatandaş,
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