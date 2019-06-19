Tunceli İl Jandarma Komutanlığınca gerçekleştirilen hava destekli operasyonda, 3 terörist etkisiz hale getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, bölgede operasyonların devam ettiği vurgulandı.
Tunceli-Merkez kırsalında 3 terörist etkisiz hale getirildi
19.06.2019 - 14:57 | Son Güncelleme: 19.06.2019 - 15:29
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı, iç güvenlik operasyonları kapsamında Tunceli kırsalında 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Etiketler : tunceli,merkez,terörist,
631872 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/631872.aspx
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