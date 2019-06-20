Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ebru Karatosun ANKARA

MHP tarafından oluşturulan merkezde çalışmalar yürütecek olan avukatlara seçim için kısa bir bilgilendirme yapılacak. Her sandık için ayrı ayrı görevlendirilen avukatlar her türlü işlemlerin kayıt altında tutulmasını sağlayacak. Avukatlar oy sayımı tamamlanana kadar sandık başından ayrılmayacak.

80 BİN FARK ATACAK

MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, parti adına görev yapacak olan avukatların 3 bölgeye ayrılacağını belirterek, “İlk iş sabah sandık kurulu başkanı ve memur üyenin kamu görevlisi olup olmadığı kontrol edilecek. Oy pusulalarının kontrolü yapılacak. Mühürlü olup olmadığı, zarfların ve pusulaların yeterli olup olmadığına bakılacak. Oy sayım dökümünün sandıklar kapanır kapanmaz sayılmasına dikkat edilecek. Sayım döküm cetvelinin boş ve yazısız olup olmadığı kontrol edilecek. İtirazlar delilli yapılacak. Ve sonunda Binali Bey en az 80-120 bin farkla anasının ak sütü gibi seçimi alacak” diye konuştu.