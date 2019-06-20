Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım, özel bir TV kanalının canlı yayınına katılarak soruları cevaplandırdı. Yıldırım, İsmail Küçükkaya’nın moderatörlüğünde rakibi CHP adayı Ekrem İmamoğlu ile birlikte çıktığı programın öncesinde yaşanan rezalete tepki gösterdi. Küçükkaya ile telefonda görüşme tercihinin kendisine ait olmadığını belirten Yıldırım, şunları söyledi:

“Yüz yüze görüşme gibi bir teklif almadım. Moderatörün savunması şöyle: “Danışmanınızla görüştüğüm için sizinle görüşmeye gerek duymadım.” Benim danışmanımla görüştüysen, CHP adayının da sadece danışmanıyla görüşmen gerekirdi. Bu görüşmeyi kimse bilmiyor. Yayından sonra ortaya çıkan bir durum. Sordum, fakat İsmail Bey’den bunun cevabını alamadım. Rakibinle yüz yüze bir odada görüşmeniz ayrı şey benimle telefonda görüşmen ayrı şey.

Olması gereken iki rakibin program öncesi belirlenen kurallar çerçevesinde her iki adaya da eşit mesafede durulması… Kamuoyunun takdirine bırakıyorum, adaylara dürüst muamele yapılmamıştır, görüşme kamuoyundan gizlenmiştir. Keşke bu güzel program yayın öncesi ortaya çıkan bir durumla anılmasaydı, iyi bir sınav verilemedi, rakibimiz ve moderatörün ilişkisi programın değerini azaltmıştır.

Ortak yayında verdiğim cevaplar konusunda moderatörün tutumunu davranışını önemsemedim. Ne sorulursa sorulsun dürüstçe cevaplar vermeyi tercih ettim. Tabiî ki önemli olan herkesin dikkat kesildiği bu yayında herkesin duymak istediği mesajları vermekti. Rakibimle programı çok sağlıklı yürütebildiğimi söyleyemem. Birçok konuda doğru olmayan ifadeler, tutarsızlıklar... Sürekli bunları düzeltmekle geçti. Daha fazla girmemiz gereken konulara daha az zaman ayırabildik."