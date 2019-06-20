Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Kral FM’le birlikte 15 ulusal ve 200 yerel bölgesel radyodan ortak canlı yayınlanan “Mehmet’in Gezegeni Seçim Özel” programının konuğu oldu. Daha sonra da Fikri Asım Fikir ve Düşünce Derneğince Haliç Kongre Merkezi’nde düzenlenen “İstanbul Biz Birlikte Türkiyeyiz Buluşması”na katıldı. Erdoğan programlarda özetle şunları söyledi:

(CHP adayının Ordu Valisine hakareti): Siyaset mühendislerinin parlattığı adayın Anıtkabir’den Ordu Havalimanı’nda yaşanan skandala kadar her yerde maskesi düşmüştür. Bu milletin valisine ‘it’ diyen bir insandan siyasetçi olmaz. Ordu valimiz işi yargıya götürmesi hâlinde ki götürecek, polislerimiz hakeza. Tabii bu konuda yargının vereceği kararı ben şu anda bilemem ama yargının vereceği karar (İmamoğlu’nun) önünü kesebilir.

(Ahmet Kaya’nın mezarının Türkiye’ye getirilmesi): Ailesi Ahmet Kaya’nın topraklarımıza getirilmesini kabul etse, biz elimizden gelen her şeyi yaparız.

(Kastettiğim yöneticiler): Benim hiçbir partinin seçmenine hakaretim olmaz. Benim eleştirim teröre bulaşmış olan yöneticileredir. Özellikle HDP’nin başındaki yöneticilerin dağ ile nasıl iş tuttuğunu, nasıl onlarla el ele olduğunu biliyoruz, değil mi? Onlara oy veren vatandaşlarımıza ‘Gelin iyi değerlendirelim, aynı yanlışa bir daha düşmeyelim’ diyoruz. Bununla birlikte birçok yerlerin CHP’nin adayı tarafından terör örgütüne şimdiden pazarlaması yapılmıştır.

(Kürt seçmenler): Şırnak’ın, Eruh’un AK Parti’ye geçmesi önemli. Terör oralardan silindikçe, yok edildikçe, inanıyorum ki benim Kürt kardeşlerim AK Parti’yle geçmişte olduğu gibi büyük oranda bütünleşecekler. İstanbul’da yaşayan Kürt kardeşlerimin, bu konuda hassasiyet göstermelerini ve şunu bilmelerini istiyorum: Binali Yıldırım kardeşim bütün deneyimiyle, tecrübesiyle, uluslararası camiadaki tanınır oluşuyla İstanbul’a çok daha farklı hizmetleri verecektir.

(Kartların, kutuların belgesi var): Moderatör, 26 kez Binali Bey’in konuşmasını kesmiş, 10 kez de CHP adayının konuşmasını kesmiş. Böyle adaletsizlik olur mu? CHP adayına 63 dakika söz veriyorsun ama AK Parti adayına 59 dakika söz veriyorsun. Nerede adalet? Ama elimizde belgeler var şimdi. 45 dakika görüşme yapacaksın ve soruları kendisiyle paylaşacaksın. Şu anda elimizde onların da belgeleri var. Yani oturum esnasında bütün o kartların konulduğu kutuların, vesairelerin elimizde belgeleri var. Buradan soru soruluyor, hemen oradan alınıyor. Yani sen şimdi buna hazırlıklı olmamış olsan, böyle o kartı oradan nasıl çekip alacaksın? Gayet güzel hepsi yanlarında yazılmış, oradan çekiyorsun alıyorsun ve ondan sonra masada önüne koyuyorsun ve oradan aktarıyorsun. İşte bir yalan da bu.

(İBB’nin sosyal yardımları): Vakıf ve derneklere savaş açmak ancak FETÖ gibi mankurt yuvalarının, uyuşturucu baronlarının işine gelir. Gönüllü kuruluşlarımız daha aydınlık ve daha güçlü Türkiye davamızın akıncılarıdır.