Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı AK Partili Binali Yıldırım ile CHP’li Ekrem İmamoğlu’nun kozlarını paylaştığı tarihî program öncesi moderatör İsmail Küçükkaya’nın CHP adayı ile görüştüğünün ortaya çıkması bomba etkisi yaptı. Ancak medyadaki muhalif isimler, sır görüşmenin kamera kayıtlarına rağmen skandalın üstünü örteme çalıştı. İmamoğlu’nun “Duyum aldım, Binali Yıldırım’a soruları verdiler” şeklindeki yalanına sarılıp ortalığı ayağa kaldıran muhalifler, CHP adayının Küçükkaya ile soru pazarlığını ise görmezden geldi.

KÜÇÜKKAYA SUÇ BASTIRIYOR

Skandalın mimarı İsmail Küçükkaya, CHP adayı ile bir araya geldiği anlara dair güvenlik kamerası görüntülerini medya kuruluşlarıyla paylaşan otele dava açacaklarını duyurarak üste çıkmaya çalıştı. İmamoğlu ile arkadaşlığı bilinen gazeteci Fatih Portakal da Küçükkaya’ya tepki gösteren Binali Yıldırım’ın mağduriyet oluşturmak istediğini savundu. Portakal, otel görüntülerini de “gizem katılmak istenen olay” diye nitelendirerek skandalı hafifletmeye çalıştı.

SKANDALDAN MAĞDURİYET ÇABASI

Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök ise görüşmenin yapıldığı oteli hedef aldı. İmamoğlu ile görüşen Küçükkaya’ya tek kelime etmeyen Özkök “İstanbul’da, turizmin en merkezi yerlerinden birinin en önemli otellerinden birisi, müşterilerinin mahremiyetini ona emanet ettiği güvenlik kamerası görüntülerini, bazı medya kuruluşlarına resmen servis etmiş... Bu ne demektir biliyor musunuz.... O otele giden hiçbir müşterinin mahremiyeti artık güvende değildir. İsteyenin siyasi menfaati, isteyenin başka emelleri için kullanması amacıyla herkese servis edilebilir demektir. Otel bu konuda bir açıklama yapıncaya kadar, bir daha o otelde ne yemek davetini, ne bir görüşmeyi asla kabul etmeyeceğim...” diyerek oteli boykot edeceğini duyurdu.

DÜNDAR ALGI PEŞİNDE

Ortaya çıkan skandal görüntülerden bahsetmeyen Sözcü yazarı Uğur Dündar “İsmail Küçükkaya’nın taraf tuttuğu, yayından önce Ekrem İmamoğlu ile buluşarak ona soruları verdiği iddia edildi. Yani Binali Yıldırım’a kumpas kurulduğu öne sürüldü. Böylece Binali Yıldırım’ın kumpası bozup, muhteşem bir başarı elde ettiği algısı yayılmaya çalışıldığı gibi, Küçükkaya linç hedefi hâline getirildi” diye yazarak hem moderatöre sahip çıktı hem de algı oluşturmaya kalkıştı.

Habertürk Genel Yayın Yönetmeni ve köşe yazarı Fatih Altaylı da ‘’Küçükkaya zaten iki tarafla da görüşüp duruyor. Soruları vermek için ille de Ekrem İmamoğlu ya da Binali Yıldırım’la bir araya gelip oturması mı gerekiyor? Bu iş namus, haysiyet işi. Öyle bir niyeti olsa, soruları telefonla da verir, WhatsApp’la da, maille de. Kim engelleyebilir ki, kendi namusundan başka. Ayrıca da sorularda önceden verilecek ne var ki, verilsin. Aylardır sorulan, konuşulan, beylik konular” ifadeleriyle skandalı hafifletme çabasına girdi.