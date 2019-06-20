Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Büyükşehir Belediyesi adaylarının tartışmasını yöneten İsmail Küçükkaya’nın tarihî buluşmadan önce CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu ile gizlice otelde buluşmasına ilişkin açıklamalarda bulundu. CHP Grup Başkanvekili Engin Altay ile yaptıkları basın toplantısında moderatörün adaylarla görüşmesi çağrısı yaptıklarını hatırlatan Ünal “Buradaki ahlaki sorun Küçükkaya’nın Ekrem İmamoğlu ile görüştüğünü söylememesi ve Binali Yıldırım ile de görüşmemesi” dedi.

12 Haziran’da kendisinin, Engin Altay’ın ve İsmail Küçükkaya’nın katılımıyla gerçekleştirdikleri toplantıda genel çerçeveyi konuştuklarını anlatan Mahir Ünal, bu görüşmeden Engin Altay’ın da bilgisinin olmadığını, burada ahlaki bir sorun olduğunu belirtti. Ünal “Bana ‘görüşmedim.’ demesi ahlaki sorundur. Çarşamba günkü toplantıda ‘Telefonla görüşeceğim.’ deyip, perşembe günü gidip, İmamoğlu ile 46 dakika görüşmesi ahlaki bir sorundur. Cumartesi yaptığımız telefon görüşmesinde, perşembe günü yaptığı bu görüşmeyi saklaması ve gizlemesi ahlaki bir sorundur. Biz moderatörlük yapacak kişinin adaylarla görüşüp görüşmemesiyle ilgili bir şey demiyoruz. Yapılan bu görüşmenin gizlenmesinin, şeffaf davranmamasının, görüşmeyi gizli şekilde yapmasının bir sorun olduğunu söylüyoruz.” değerlendirmesinde bulundu.

ŞEFFAF DAVRANILMADI

Olayın kameralar karşısında gerçekleştiğini hatırlatan Ünal “Mesele soruların verilip verilmemesi değil. Soruları bir şekilde verirsiniz. WhatsApp’tan gönderirsiniz, mail atarsınız, bir zarfın içerisine koyup gönderirsiniz. Burada mesele şeffaf davranılmaması ve kendilerinin kamuoyunu yanlış bilgilendirmesi ve ben sorduğum hâlde bana Ekrem İmamoğlu ile görüşmediğini söylemesidir. Ne zaman? Cumartesi günü. Perşembe günü görüştüğü hâlde” diye konuştu.

“TELEFONLA GÜRÜŞTÜM” DEDİ

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay da Mahir Ünal’ın ilk toplantıda soru havuzu oluşturulmasını teklif ettiğini, sonra bundan vazgeçildiğini söyledi. Küçükkaya’nın adaylarla görüşmesini kendilerinin istediğini ifade eden Altay, şunları kaydetti:

Ama sonra Mahir Ünal aradı. Binali Bey, ‘Siz artık devreden çıkın. Süreci ben yürüteceğim’ dediğini aktardı. Biz de kabul ettik. 15 Haziran’da Mahir Ünal beni tekrar aradı. Moderatörün Binali Bey’le görüşmediğini, İmamoğlu ile görüşüp görüşmediğini sordu. Ben de İsmail’i arayıp sordum. O da bana her ikisi ile de telefonla görüştüğünü söyledi. Sonradan öğreniyoruz ki, İsmail Küçükkaya, Binali Bey’e yüz yüze görüşmek istediğini söylemiş. Ama Binali Bey yoğun programını gerekçe göstererek, telefonda görüşmenin yeterli olacağını söylemiş.