Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Açıklamasında taraflara üç konu başlığı söylediğini ifade eden Küçükkaya “Ben 31 Mart’ı sorarım, 6 Mayıs YSK kararını sorarım, 23 Haziran’a gidilirken ki süreci sorarım dedim, bir çerçeve çizdim” dedi. Dünkü gazetemizde “Bu üç soru başlığıyla sınırlı kalındı mı, konular Binali Yıldırım ve ekibine verildi mi?” diye sormuştuk. Ancak Cumhur İttifakı’nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adayı Binali Yıldırım’ın kurmayları, kendilerine üç konu başlığı verildiği bilgisini doğrulamadı. Küçükkaya ile görüşmesini itiraf eden CHP adayı İmamoğlu da “Niye bu ülke 3 ay daha seçimle boğuşuyor? Bunu millete anlatmamız gerektiği konusunda talebim ilettim. Sorular, özel detaylar gibi konulara asla girmedim. Siz aklınıza gelen her şeyi sorabilirsiniz deyip, kendilerini uğurladım” şeklinde açıklama yaptı.

Küçükkaya’nın programdaki ilk sorusunun “Biz bu seçime niye gidiyoruz” olması dikkatlerden kaçmadı.