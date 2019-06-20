AK Parti İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Binali Yıldırım sosyal medya hesabından İstanbul vatandaşlarına müjde verdi. Son dakika haberinde Cumhur İttifakı İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Binali Yıldırım Mavi İstanbulkart detayları sizlerle...
Binali Yıldırım, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, Mavi İstanbulkartabonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşürüleceğini belirtti.
Yıldırım'ın sosyal medya hesabından yaptığı açıklama şu şekilde;
Metrolar, Metrobüsler, Marmaraylar yaptık. Öğrenci akbilini 40 TL'ye indirdik. Şimdi de Mavi İstanbulkart abonman ücretini 205 TL'den 165 TL'ye düşüreceğiz.,