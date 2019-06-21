Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumhurbaşkanı Erdoğan, katıldığı televizyon programı sonrası Kısıklı'ya geçerken aracını durdurup Çengelköy caddesinde kendisini bekleyen vatandaşlarla buluştu. Erdoğan, kalabalığı yakındaki bir restorana davet etti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, restoran önünde, kalabalıkla bir süre sohbet etti ve vatandaşların fotoğraf isteklerini kırmadı. Yaklaşık 1 saat burada kalan Erdoğan, daha sonra yayının moderatörleri Ahmet Hakan, Işıl Açıkkar ve Salih Nayman'ın da katılımıyla bir restoranda yemek yedi. Yemek çıkışı Erdoğan'a, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın eşlik etti. Erdoğan, yemek sonrası Kısıklı'daki konutuna geçti.