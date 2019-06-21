Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen törende gazetemiz ekonomi editörlerinden Ömer Temür “Küresel Bilgiyi Kontrol Savaşı” haberiyle “Yılın Araştırma Haberi” ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, ekonomi basının katkılarına değinerek “Özellikle uluslararası arenada ve onların şu andaki temsilcileri konumundaki birtakım odaklar algı operasyonlarıyla ülkemizdeki ekonomik değişimi, şu anda yaşadığımız o olağanüstü atmosferi bozmak için algı operasyonu yapıyorlar. Bu algı operasyonlarının üstesinden gelmek ve özellikle algı operasyonlarının ortaya koyduğu kötümser havayı ortadan kaldırmak için bizim gerçek ekonomi ve rakamlarla sokaktaki havayla hareket eden insanlara ihtiyacımız var. İşte bugün de bunları ortaya koyanlar var” dedi. EGD Başkanı Celal Toprak da ekonomi camiası olarak bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, ödül alanları tebrik etti.
“Yılın Araştırma Haberi” ödülü Türkiye gazetesine
21.06.2019 - 02:42 | Son Güncelleme: 21.06.2019 - 02:43
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ekonomi Gazetecileri Derneği (EGD) tarafından Garanti BBVA’nın ana sponsorluğu, Turkcell’in iletişim ve teknoloji sponsorluğu, Alternatif Bank ve Yıldız Holding’in co-sponsorluğunda gerçekleştirilen 11. Ekonomi Basını Başarı Ödülleri törenle sahiplerini buldu.
Etiketler : ömer temür,ödül,türkiye gazetesi,
632157 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632157.aspx
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