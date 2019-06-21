Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cemile Sultan Korusu’nda gerçekleştirilen törende gazetemiz ekonomi editörlerinden Ömer Temür “Küresel Bilgiyi Kontrol Savaşı” haberiyle “Yılın Araştırma Haberi” ödülüne layık görüldü. Ödül töreninde konuşan Hazine ve Maliye Bakan Yardımcısı Nureddin Nebati, ekonomi basının katkılarına değinerek “Özellikle uluslararası arenada ve onların şu andaki temsilcileri konumundaki birtakım odaklar algı operasyonlarıyla ülkemizdeki ekonomik değişimi, şu anda yaşadığımız o olağanüstü atmosferi bozmak için algı operasyonu yapıyorlar. Bu algı operasyonlarının üstesinden gelmek ve özellikle algı operasyonlarının ortaya koyduğu kötümser havayı ortadan kaldırmak için bizim gerçek ekonomi ve rakamlarla sokaktaki havayla hareket eden insanlara ihtiyacımız var. İşte bugün de bunları ortaya koyanlar var” dedi. EGD Başkanı Celal Toprak da ekonomi camiası olarak bir araya gelmekten mutluluk duyduğunu belirterek, ödül alanları tebrik etti.