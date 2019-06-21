Yaklaşık 3 saat süren 36 millik boğaz geçişini tamamlayan gemi, Valetta limanına doğru yol aldı. Saat 11:15 sularında boğazdan geçen geminin üzerindeki dev sondaj kulesi dikkat çekti.
Sondaj gemisi Çanakkale Boğazı'ndan geçti
21.06.2019 - 12:05 | Son Güncelleme: 21.06.2019 - 12:06
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Gemlik’ten Valetta limanına giden ‘Globettroter 2’ isimli sondaj gemisi Çanakkale Boğazı’dan geçti.
Etiketler : Sondaj gemisi,Çanakkale Boğazı,
632238 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632238.aspx
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