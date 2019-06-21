Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, ülkenin kuzeyindeki  Belehede köyünde düzenlenen terör saldırısında çok sayıda kişinin hayatını  kaybettiğinin üzüntüyle öğrenildiği belirtilerek "Bu terör eylemini şiddetle  kınıyor, kardeş Burkina Faso halkına ve hükümetine taziyelerimizi sunuyor,  hayatını kaybedenlere Allah’tan rahmet diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

Bakandan itidal çağrısı

Burkina Faso Savunma Bakanı Cheriff Sy, yaptığı açıklamada,  teröristlerin ülkenin kuzeyindeki Belehede köyünde düzenlediği silahlı saldırıda  17 kişinin öldüğünü aktardı. Güvenlik güçlerinin teröristleri yakalamak için  operasyon başlattığına işaret eden Sy, halka itidal çağrısında bulundu.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde olağanüstü hal

Ülkede nisandan bu yana devam eden terör saldırılarında 81 kişi  hayatını kaybetmiş, yüzlerce kişi evlerini terk etmişti.

Burkina Faso, 2015'ten bu yana terör saldırılarına maruz kalıyor.  Önceleri ülkenin kuzeyinde ve Sahel bölgesinde yoğunlaşan saldırılar, daha sonra  batıya ve orta kesimlere de yayıldı.

Ülkenin 13 bölgesinden 7'sinde 1 Ocak 2019'dan bu yana olağanüstü hal  devam ediyor.