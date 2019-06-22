Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

PKK’nın elebaşlarından Duran Kalkan “İstanbul’da AK Parti-MHP ittifakını yenilgiye uğratmak için mücadele etmek lazım. İstanbul seçimi sadece İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanını belirlemeyecek, Türkiye’yi bundan sonra kim yönetecek onu belirleyecek” diye açıklama yaptı.

31 Mart’ta HDP’nin CHP adayını desteklediğini hatırlatan Bese Hozat “23 Haziran’da da bu strateji başarı kazanacaktır. İstanbul seçimlerinde de HDP bu stratejiyle seçimlere katılacaktır” dedi ve İmamoğlu’nun desteklenmesini istedi.

Terör ele başlarından Murat Karayılan “İstanbul seçimleri, aslında bir referanduma dönüştü. HDP ve diğer demokratik kurumlar, sivil toplum kuruluşları, bu konuda kararlarını vermişlerdir” diye konuştu ve CHP adayını işaret etti.

PKK’nın sözde yürütme kurulu üyelerinden terörist Zerin Ruken de açık açık CHP’nin adayı Ekrem İmamoğlu’na oy verilmesini istedi.

Teröristbaşı Öcalan ise İmralı’dan “tarafsız kalın” açıklamasında bulundu. Teröristbaşı Öcalan’ın açıklaması terör cephesindeki çatlağı ortaya çıkardı. Öcalan ile HDP yönetimi arasındaki krizin daha da derinleştiği tahmin ediliyor. Önümüzdeki dönemde şahinlerin desteklediği Öcalan ile HDP’lilerin destek verdiği Demirtaş arasındaki fikrî ayrılığın daha da derinleşmesi bekleniyor.