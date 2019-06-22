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Tunceli merkez kırsalında 2 terörist etkisiz hale getirildi
22.06.2019 - 19:17 | Son Güncelleme: 22.06.2019 - 19:18
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik operasyonları kapsamında, Tunceli merkez kırsalında İl Jandarma Komutanlığınca bugün gerçekleştirilen operasyonda, 2 terörist etkisiz hale getirilmiştir. Bölgede operasyonlar devam etmektedir."
Kaynak: İHA
Etiketler : İçişleri Bakanlığı,tunceli,
632475 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632475.aspx
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