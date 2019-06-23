Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde gittiği Eyüp Sultan’da türbe ziyareti gerçekleştirdi. Buradaki Eyüpsultan türbesine gerçekleştirdiği ziyarette okunan Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’da eşlik etti. Okunan Kuran-ı kerim sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşlarla görüştükten sonra aracına binerek buradan ayrıldı.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Eyüp Sultan türbesine ziyaret
23.06.2019 - 01:39 | Son Güncelleme: 23.06.2019 - 01:41
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan gece saatlerinde Eyüp Sultan türbesini ziyaret etti. Türbe ziyareti esnasında Kuran-ı Kerimi dinleyen Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra vatandaşlar ile bir araya geldi.
Etiketler : erdoğan,cumhurbaşkanı erdoğan,eyüp sultan,
632506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/632506.aspx
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