Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Bugün, 15 milyona Büyükşehir Belediye Başkanı, 39 ilçeye meclis başkanı, 324 bin belediye çalışanına CEO, her biri holding büyüklüğündeki 30 şirkete patron seçeceğiz. Koltuğa oturan başkan 23,8 milyarlık bir bütçeyi idare edecek. Pekiyi hangi aday bu kadar büyüklükte bir yapıyı daha iyi yönetir? KARAR SENİN!

* Türkiye’nin etrafı ateş çemberi. Suriye dramıyla karşı karşıya kalan, S400 krizi ve Akdeniz’de oyunlarla mücadele eden ülke, seçim defterini kapatıp önüne mi baksın, yoksa çıkan sonuca göre yeni seçim tartışmalarına mı girsin? KARAR SENİN!

* İstanbul nüfusuyla 133 ülkeyi geride bıraktı. Şehrin nüfusu yirmi yılda yüzde 60 arttı. Buna rağmen hayat konforu azalmadı. Devleşen şehirde, hiç susuz, gazsız kaldın mı? Musluğundan çamur aktı mı? Hava kirliliğine muhatap oldun mu? Bu durumun devam edip etmeyeceğinin riske atabilir misin? KARAR SENİN!!

* Çöplerin alınmadı mı? Sokaklardan burnunu kapatarak geçtin mi? Gün doğduğunda kirli sokak ve caddeler gördün mü? KARAR SENİN!

* Otobüsün gelmiyor mu, geç mi kalıyor, yoksa durakta kök salmadan, elindeki telefondan saniye saniye araca takip edip istediğin yere ulaşıyor musun? Yolculuk senin için çile mi keyif mi? KARAR SENİN!

* Metrobüs ile iki yaka 44 durak gidebiliyor musun? Klimalı otobüsler ve tramvaylarda ter kokusu çekmeden evine ulaşıyor musun? KARAR SENİN!

* İstanbul’un bir ucundan bir ucuna yer üstüne çıkmadan, metro ile varabiliyor musun? Yeni yapılacak metro ağlarının hayalini kuruyor musun? KARAR SENİN!

* İstanbul’da trafik en büyük sıkıntı. Hangi adayın trafik problemine derman olacağını biliyor musun, projelerine baktın mı? Yeni otoyolların devam etmesini istiyor musun? KARAR SENİN!

* Otopark problemini kim çözer? KARAR SENİN!

* 65 yaş üstünde bir vatandaşsın ya da engellisin. Ulaşımdan ücretsiz faydalanıyorsun. Bu ayrıcalığın devamını istiyor musun? KARAR SENİN!

* Kurulan dev bahçeler, spor parkları, olimpik havuzları senin için ne ifade ediyor? Bunları yeterli buluyor musun? KARAR SENİN!

* Berlinli konut bulmakta zorlanırken, İstanbul’da TOKİ Avrupa’yı solladı. Yeni yeni hayat alanları açıldı, her kesim bütçesine uygun bir yuvaya kavuştu. Bu durumun devamı istiyor musun? KARAR SENİN!

* Duvar gibi kapılar “Beyaz Masa” ile yıkılıyor mu? Bir telefonla belediyeye derdini anlatabiliyor musun? KARAR SENİN!

* Kilyos’tan Şile’ye, Yeşilköy’den Silivri’ye kıyıların Antalya sahillerine dönmesinden memnun musun? KARAR SENİN!

* Her yağmur yağdığında evini su basıyor mu? Aracın çukurlara düşüyor mu? Çamur ve toza bulanıyor mu? KARAR SENİN!

* 31 Mart seçiminde oy kaydırmaları, dışarıdan sandık başkanı atamaları ve yeniden sayımı engelleme çalışmaları sebebiyle seçmen iradesine engel olundu. Bu seçim demokrasiyi çalmak isteyenlere müsaade edecek misin? KARAR SENİN!