Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Terörle mücadeleye değinen Soylu, doğu ve güneydoğuda yüksek derecede alan hâkimiyeti sağlandığını belirterek, şu bilgileri verdi: Büyük bir mücadele ortaya koyuyoruz. 31 Aralık 2016’dan itibaren İstanbul’da bir tek terör olayı yok. Anneler çocuklarını AVM’lere göndermekten korkarlardı. AVM ciroları yüzde 30’lara kadar düşmüştü. ‘Nereden canlı bomba çıkacak?’ diye herkes tedirgindi, ‘Hangi araba patlayacak?’ diye herkes endişe ediyordu. Bugün Londra’da, Paris’te, New York’ta, Almanya’da var ama İstanbul’da yok. Yılbaşından bugüne 111 terör saldırısını, canlı bombayı engelledik.

TUNCELİ’DE 2 TERÖRİST ÖLDÜRÜLDÜ

Bu arada Tunceli merkez kırsalında gerçekleştirilen operasyonda 2 terörist etkisiz hâle getirildi. İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada operasyonların devam ettiği kaydedildi. Tunceli Valiliği ise, öldürülen teröristlerin eylem hazırlığında olduğunu açıkladı.